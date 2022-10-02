'Ritrovarsi dopo 27 anni per festeggiare il trionfo del 1995'

I calciatori della Vigor Acquapendente di nuovo insieme per ricordare la conquista della Coppia Italia Dilettanti

02/10/2022 - 11:29







ACQUAPENDENTE - Riceviamo e pubblichiamo - Si sono ritrovati dopo 27 anni per festeggiare il trionfo del 1995. Ed è stata una cena emozionante e grandissima. Parliamo della Vigor Acquapendente e più precisamente di quegli alfieri che sull’erba dello Stadio Flaminio conquistarono la Coppia Italia Dilettanti. La truppa di Sandro Celli andò oltre le previsioni della vigilia. Militando nel Campionato di Promozione giocò alla pari contro il Santa Marinella che disputava una Categoria superiore. 6-5 dopo i calci di rigore. Dopo quasi 30 anni la dedica conviviale più bella. A coloro che non ci sono più.

Come il bravissimo Segretario Fabio Folengabraccio destro del Presidentissimo Carlo Alberto Costantini. All’appuntamento non sono mancati i giocatori che fecero magica la mattinata capitolina assieme a quel manipolo di giovani locali che proprio in quella stagione dimostrarono durante spezzoni di partita disputate le proprie qualità.

E chi dietro le quinte dirigeva la logistica alla perfezione: il Segretario Roldano Lupi ed il Dirigente Giancarlo Fastelli. Uomo dalle idee chiare e grandi capacità il Tecnico Celli ricorda ancora magnificamente quei momenti :“Eravamo al cospetto di una squadra già attrezzata ed abitudinaria agli alti livelli. Ma con tenacia ci imponemmo. Gara interminabile in cui non eravamo sicuramente favoriti. Ma entrare in campo e vedere 4.000 aquesiani sugli spalti ci diede entusiasmo e consapevolezza che avremmo vissuto qualche cosa di affascinante.

I miei giocatori erano non solo grandi atleti ma soprattutto persone di spessore umano, comportamentale. C’erano veri e propri gioelli come Brandolini, Camilletti, Paris e soprattutto Mauro Viviani che aveva giocato sia in Serie A che in Serie B con la Lazio. Con loto ma anche con Acquapendente ho un rapporto fortissimo proprio dal punto di vista emotivo.Basti pensare che con il Direttore Sportivo Giancarlo Fastelli ci sentiamo ancora oggi. Con questo ambiente c’è un legame particolare. Perché proprio con loro mi sono tolto le migliori soddisfazioni. E quindi i miei pensieri sono sempre molto particolari”.

