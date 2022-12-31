Ristoranti viterbesi sold-out per il cenone di Capodanno

Molti viterbesi hanno scelto di non spostarsi durante le festività natalizie

31/12/2022 - 03:59

di Marica Orefice

VITERBO - 'Ristoranti sold out per il cenone di Capodanno', a darne notizia sono i ristoratori della Tuscia.

Il turismo in ripresa si riflette anche nel campo della ristorazione dove, nonostante i prezzi siano aumentati, c'è grande affluenza. Molti viterbesi hanno scelto di non spostarsi durante le festività e durante la notte di Capodanno hanno deciso di mangiare fuori.

Viterbo figura anche tra le prime città italiane dove i rincari alimentari sono stati maggiori ma questo non ferma le prenotazioni che 'sono, per la maggior parte, di cittadini locali o al massimo di turisti italiani, pochi quelli stranieri', fa sapere un ristoratore.

Diversi i menù e i prezzi offerti per il cenone, la media si aggira tra gli 80-100 euro a persona. Insomma, una città in ripresa dopo il periodo Covid che ha bloccato l'economia e non solo, i ristoratori mostrano incoraggianti segnali di rilancio e le prenotazioni ne sono la testimonianza.

A confermare il trend in ripresa anche Confesercenti.

''La spesa degli italiani e dei viterbesi per il cenone di Capodanno è positiva - dice Vincenzo Peparello presidente Confesercenti di Viterbo e responsabile Area Turismo Regionale -; infatti risulta superiore rispetto al 2021 ma comunque ancora non ai livelli pre-pandemia. Da considerare, comunque, che l'aumento della spesa riguarda anche la spinta dell'inflazione e l'aumento dei prezzi. Tre famiglie su cinque trascorreranno la notte di San Silvestro dentro le mura domestiche o riuniti da parenti ed amici, aumentano così gli acquisti delle eccellenze agroalimentari regionali. In aumento, anche nella Tuscia, vini e bollicine nazionali e locali''.

Peparello aggiunge che ''anche i locali che avevano chiuso per le festività hanno riaperto ed organizzano veglioni e cenoni di Capodanno''.