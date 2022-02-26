Riqualificazione urbana: fondi regionali per 9 Comuni della Tuscia

Romoli: ''Bel riconoscimento per i piccoli''. Dal turismo alle mappe d'arte, ecco i tutti progetti

26/02/2022 - 06:46

di Alessandra Sorge







VITERBO - Sono nove i Comuni della Tuscia rientrati nel progetto 'Un Paese ci vuole 2021' che hanno beneficiato dei fondi della Regione con proposte di rigenerazione urbana. Con un contributo fino a 40.000 euro a fondo perduto potranno realizzare interventi per la sistemazione di spazi pubblici, il recupero di edifici, di aree verdi, di beni culturali, per la realizzazione di percorsi pedonali o l'installazione di opere d'arte. Particolare attenzione è stata riservata a quei progetti che hanno tenuto conto delle tradizioni locali, del patrimonio culturale immateriale e che vedono il coinvolgimento attivo della comunità e, in particolare, dei più giovani.

L'ammontare totale dei finanziamenti è stato di oltre due milioni di euro ed ha riguardato 53 piccoli comuni laziali, di cui 9 nella provincia di Viterbo che sono: il Comune di Bassano in Teverina con il progetto 'Soluzioni innovative per il turismo e la cultura'; Blera con il progetto 'Valorizzazione del percorso suburbano da Piagge di Sopra alla Necropoli di Pian del Vescovo'; il Comune di Bomarzo con la 'Rigenerazione e riqualificazione del campo del Fossatello; Calcata con 'Mappe d'arte'; il Comune di Celleno con 'Il laboratorio delle arti. Creazione di un laboratorio artistico-culturale attraverso il recupero dell'ex mattatoio comunale. Opera inserita nel circuito di visita e valorizzazione de 'Il borgo fantasma di Celleno'; Cellere con il progetto 'Allestimento museale della Rocca Farnesiana; il Comune di Civitella d'Agliano per il 'Recupero e riqualificazione funzionale dell'itinerario di visita e fruizione della storica Torre Monaldeschi'; Monte Romano con la 'Riqualificazione e abbattimento barriere architettoniche presso i giardini pubblici della sede comunale in Piazza Plebiscito' ed infine il Comune di Oriolo Romano con 'Oriolo lungo la Via Clodia'.



La valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e storico di questi piccoli comuni che non superano i 5mila abitanti passano in maniera significativa attraverso le idee di chi vive il territorio. Idee nate e sviluppate dalle amministrazioni che trovano finalmente la spinta giusta per poter essere realizzate.

''Ricevere finanziamenti per progetti come questo - commenta il Presidente della provincia Alessandro Romoli - significa molto per i piccoli comuni le cui casse, come sappiamo, sono molto provate da un punto di vista finanziario. Anche la pandemia poi non aiuta perchè, di fatto, ci priva di iniziative di carattere sociale e culturale che vanno a sacrificare le casse comunali'.

''La provincia - prosegue - racchiude tanti piccoli scrigni che non possono essere abbandonati a se stessi ma, al contrario, vanno valorizzari e fatti conoscere al grande pubblico'. 'Per quanto riguarda Bassano in Teverina abbiamo deciso di proporre un progetto di realtà aumentata e una guida interattiva ai monumenti più belli e importanti della nostra città come la Torre dell'orologio, la fontana del Madruzzo e la Porta di accesso del borgo con relativa cartellonistica monumentale'

Anche il progetto del comune di Calcata fa perno su turismo e cultura:'Con 'Mappe d'arte' - annuncia la sindaca Silvia Pandolfi - sono previsti interventi per la riqualificazione artistica dello spazio urbano, in modo particolare del Teatro comunale, del Centro Civico e la Sede Comunale. Si tratta di illustrazioni che ripercorrono la memoria del luogo antico nel ricordo delle nostre radici, connettendo così la memoria di oggi e di ieri. Abbiamo immaginato un percorso d'arte tra la parte vecchia e nuova della città, un anello di congiunzione che accompagna il visitatore nei luoghi di aggregazione a noi più cari'.

'Il laboratorio delle arti - spiega il sindaco di Celleno Marco Bianchi - è un progetto di più ampio respiro che riguarderà anche il teatro e la musica. Parte dall'intimo rapporto che il nostro paese ha con l'arte moderna, e con Enrico Castellani, artista molto legato a Celleno, dove vi abitò per oltre 40 anni, e vi produsse numerose opere'.



Soddisfatto dell'approvazione del progetto anche il sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo:'È con grande piacere che possiamo annunciare il finanziamento di 40mila euro per un progetto innovativo ed inclusivo che valorizzerà il nostro centro storico. Si tratta di una segnaletica interattiva pensata a partire dal lavoro del 2017 'Oriolo Romano lungo la via Clodia'.

Sulla segnaletica sarà presente anche una speciale guida a fumetti che racconterà ai più piccoli la storia e la tradizione di Oriolo, partendo da Villa Altieri fino ad arrivare ai punti d’interesse principali del nostro centro. Un paese accessibile è un paese ancora più accogliente', ha infine commentato il sindaco.

''Come Responsabile dell'Ufficio di Scopo 'Piccoli Comuni e Contratti di Fiume' della Regione Lazio - commenta infine Cristiana Avenali - sono molto soddisfatta perché per il terzo anno consecutivo abbiamo attivato questa linea di finanziamento per i nostri 255 Piccoli Comuni. Abbiamo raggiunto numeri veramente importanti, 12 milioni di euro complessivamente stanziati con 3 bandi destinati esclusivamente ai piccoli comuni del Lazio, per finanziare complessivamente 301 progetti''.