Riqualificazione pavimentazione da Via Braccia di San Francesco a Via San Bonaventura, la prossima settimana la consegna dei lavori

Previsto l'abbattimento di un pino potenzialmente pericoloso, classificato in categoria D

06/03/2026 - 11:29



VITERBO - Riqualificazione via Braccia di San Francesco fino a via San Bonaventura, il prossimo 9 marzo l'affidamento dei lavori alla ditta. Il tempo necessario per l'allestimento del cantiere e poi si potrà procedere con l'avvio dell'intervento.

'Finalmente possono iniziare i lavori di riqualificazione e bonifica del manto stradale tra San Francesco e via San Bonaventura – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. Un intervento necessario, urgente e particolarmente atteso dai residenti della zona. Siamo perfettamente a conoscenza dei numerosi disagi, ma l'iter è stato piuttosto articolato e complesso. Un intervento per il quale non bastava trovare solo risorse, ma era fondamentale anche fare delle ulteriori indagini, in modo particolare sulla stabilità delle alberature presenti, aspetto quest'ultimo di particolare rilevanza per la nostra amministrazione. E proprio alla luce di quanto certificato attraverso apposita relazione agronomica per la valutazione di stabilità, saremo costretti a dover procedere con l'abbattimento di un pino, classificato in categoria D, e quindi potenzialmente pericoloso'. Il pino verrà sostituito con altra essenza arborea autoctona.

'L'iter amministrativo di questo intervento è stato molto complesso, caratterizzato da numerose fasi – spiega l'assessore ai lavori pubblici Stefano Floris -. Nel mese di dicembre si è arrivati all'approvazione del progetto esecutivo. Il prossimo 9 marzo si procederà all'affidamento dei lavori alla ditta e subito dopo all'allestimento del cantiere. L'intervento interesserà via Braccia di San Francesco, a partire da via San Bonaventura, e raggiungerà anche piazza San Francesco. Sulla stessa piazza, dopo aver rimosso momentaneamente i sampietrini presenti, si procederà alla bonifica del sottofondo. Successivamente verranno ripristinati gli stessi sampietrini precedentemente rimossi. Per quanto riguarda le aree con pavimentazione in conglomerato bituminoso – conclude l'assessore Floris - si interverrà con il rifacimento dell'intero manto stradale. L'intervento di riqualificazione verrà realizzato cercando di arrecare minor disagio possibile ai residenti'.

A tal proposito, ecco i provvedimenti che verranno adottati a partire dal prossimo 9 marzo, per quanto riguarda la circolazione veicolare: in via Braccia di San Francesco e nel tratto di piazza San Francesco adiacente la basilica di San Francesco, dall'area ex distretto militare a via Braccia di San Francesco, sarà istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata. Divieto di sosta con rimozione anche nell'area a parcheggio tra via San Bonaventura e via Braccia di San Francesco. Sarà inoltre interdetta l'area a verde presente in piazza San Francesco, lato via Braccia di San Francesco – monumento III Reggimento Granatieri di Sardegna (ord. n. 118 del 4 marzo 2026, settore VI).