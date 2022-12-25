''Ripristino ferrovia Orte-Civitavecchia, a che punto siamo?''

Il presidente del Comitato scrive alla Regione Lazio per conoscere lo stato delle deliberazioni

25/12/2022 - 03:20



VITERBO - Il Comitato per la riapertura della ferrovia Orte - Capranica - Civitavecchia chiede alla Regione di conoscere lo stato delle deliberazioni.

Il presidente Raimondo Chiricozzi, ha scritto una lettera all'amministrazione regionale nella quale ricorda che lo scorso 4 agosto la giunta regionale del Lazio ha approvato il Piano regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica ed in questo era previsto il ripristino della linea ferroviaria Civitavecchia Orte.

''La volontà di ripristino della ferrovia - scrive Chiricozzi - è stata altresì confermata con l'inserimento nel Pnrr, avocato poi dal governo. Dopo tale avocazione molti responsabili della istituzione Regione Lazio hanno confermato la volontà di ripristino del corridoio ferroviario Orte Civitavecchia, in quanto prolungamento della Ancona Orte e congiungimento dei due Mari Tirreno e Adriatico, comunicando a più riprese in varie occasioni, che tale volontà fosse stata esplicitata con l'inserimento nel Piano di Coesione sociale''.

Il presidente ricorda che del Comitato per la riapertura della Ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte o Ferrovia dei Due Mari fanno parte moltissimi cittadini del territorio, sindaci, ingegneri ferroviari, professori universitari, studiosi. E' appoggiato da molti politici, deputati e senatori di tutti gli schieramenti, consiglieri regionali. ''Tutti hanno riconosciuto - dice Chiricozzi - l'importanza per il riequilibrio del territorio regionale e lo sviluppo sociale economico della Tuscia e di tutto il Centro Italia e ne hanno richiesto l'apertura''.

Chiricozzi chiede di conoscere quali atti o fatti presi sono stati presi dalla Regione Lazio, per dare seguito alla deliberazione della giunta di agosto e a quelle prese nel tempo dal Consiglio regionale.