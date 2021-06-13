Ripartono i lavori pubblici

Tutti finanziati con bandi pubblici e che non ricadono sul bilancio comunale

13/06/2021 - 16:51



CORCHIANO - Cari cittadini, dopo l’inevitabile rallentamento dovuto al Covid-19, che ci ha visti coinvolti per un anno e mezzo nella difficile e complessa gestione dell’emergenza pandemica, finalmente possiamo ripartire con tutti i lavori programmati e pronti ormai da tempo.

Sono tutti lavori finanziati essenzialmente con bandi pubblici al 100% e che quindi non ricadono sul bilancio comunale:

1. MARCIAPIEDI DI V. ROMA (finanziamento di 50.000. € del Ministero Interno) già realizzati e in fase di ultimazione;

2. PARCO DEMOSTENE CAROSI: Rifacimento degli Spogliatoi a servizio della tenso-struttura sportiva e dei Bagni pubblici del Parco distrutti dall’incendio (finanziamento di 50.000€ con i fondi del Decreto Crescita) già appaltati e in corso di realizzazione e miglioramento del PARCO GIOCHI;

3. Rifacimento della facciata del COMUNE e di PIAZZA DEL BERSAGLIERE (finanziamento di 40.000€ della Regione Lazio) lavori già appaltati e aggiudicati;

4. Riqualificazione del CENTRO STORICO (finanziamento di 136.000 € della Regione Lazio) in fase di aggiudicazione;

5. Realizzazione dei LOCALI LABORATORI della Scuola Media Carlo Urbani (finanziamento di 189.000€ del MIUR) lavori già appaltati e aggiudicati;

6. Progettazione per la MESSA A NORMA ANTISISMICA delle SCUOLE Materne, Elementari e Medie (finanziamenti di 114.000€ del Ministero delle Infrastrutture) già iniziato lo studio preliminare sulla resistenza dei materiali;

7. PARCO DELLE FORRE: Riqualificazione delle infrastrutture turistiche (finanziamento di 95.000€ per la Misura 7.5.1 GAL-PSR Regione Lazio) già appaltati e in corso di realizzazione;

8. AREE PLAYGROUND “Per uno Sport a 360^”: realizzazione di 3 Aree attrezzate per fare sport all’interno del Parco delle Forre ed 1 Area attrezzata nel Parco Demostene Carosi (finanziamento di 35.500€ della Regione Lazio) lavoro già appaltato e in corso di realizzazione;

9. Realizzazione e riqualificazione dell’ACCESSO PEDONALE al Monumento Naturale delle Forre da via Borgo Umberto e conservazione della Biodiversità (finanziamento di 50.000€ per la Misura 7.6.1 GAL-PSR) già finanziato;

10. PALESTRA COMUNALE: Rifacimento degli impianti termici della Palestra Comunale e realizzazione di un Info Point Turistico presso il Comune (finanziamento di 60.000€ per la Misura 7.4.1 GAL-PSR Regione Lazio) già finanziato;

11. PUBBLICA ILLUMINAZIONE: Riqualificazione Energetica di tutta la Rete Pubblica del paese con Lampade a Led a basso consumo e aumento dei punti luce (in fase di approvazione definitiva);

12. ASFALTO: Rifacimento dell’asfalto di V. Roma da Via Civita Castellana al Cimitero comunale e l’ultimo tratto di V. Cavalieri di Vittorio Veneto, oltre alla sistemazione già eseguita del tratto sconnesso su V. Fabrica di Roma (lavori già finanziati dalla Provincia di Viterbo);

13. Realizzazione dei MARCIAPIEDI su Via Civita Castellana (finanziamento di 100.000€ del Ministero Interno) in fase di approvazione;

14. Realizzazione di un nuovo lotto di LOCULI nel CIMITERO COMUNALE (in fase di approvazione);

15. Infine, siamo in attesa di approvazione da parte della Regione Lazio di un progetto di 100.000€, per il rifacimento dell’asfalto del parcheggio di Piazza del Bersagliere, di Via Donatori di Sangue, di Via Roma e di altri tratti di strade comunali (finanziamento della Regione Lazio in fase di approvazione)

Amministrazione Comunale