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Ripartono gli sport di contatto anche a Viterbo
Zingaretti sblocca da oggi le attività a Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone
02/07/2020 - 16:15

VITERBO – Dopo la conferenza stampa del ministro Spadafora, anche il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, ha firmato (oggi 2 luglio), l’ordinanza per la ripresa degli sport di contatto nel Lazio.

Dopo Abruzzo, Sicilia, Puglia, Liguria e Veneto, anche nel nostro territorio si potrà ricominciare a fare calcetto, basket, arti marziali e tutti gli sport che erano stati vietati dopo il lockdown. T

utti gli impianti sportivi di Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone possono aprire da subito e far ripartire la propria attività. Finalmente decine di migliaia di ragazzi torneranno sui “campi di gioco”, dopo quasi 4 mesi di astinenza sportiva.




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