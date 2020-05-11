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''Ripartiamo dal cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti''
Slow food, ciclo di incontri on line. Primo appuntamento sulla ristorazione
11/05/2020 - 19:30

VITERBO - ''Ripartiamo dal cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti'' è il titolo del ciclo di incontri on line proposti da Slow Food Viterbo e Tuscia per approfondire il confronto tra produttori, ristoratori, esperti e consumatori della provincia di Viterbo su come affrontare la ripresa dopo l’emergenza Coronavirus secondo i principi di Slow Food.

Il primo appuntamento è per mercoledì 13 maggio alle ore 17 sul tema della ristorazione.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato l’appello di Slow Food Italia ''Ripartiamo dalla terra'' che contiene proposte concrete a sostegno del mondo della ristorazione e della produzione agroalimentare.

Interverranno: Francesca Litta, referente per la biodiversità di Slow Food Lazio; Alberto Valentini, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia; Carlo Zucchetti, enogastronomo e cofondatore del blog www.carlozucchetti.com; Danilo Ciavattini chef stellato; i Cuochi dell’Alleanza di Slow FoodMario Di Datodel ristorante ''O’ Sarracino'', Maurizio Grani del ristorante ''Il Moderno'', Ezio Gnisci del ristorante ''ll Vicoletto 1563''; i titolari delle osterie ''chiocciolate'' Marco Ceccobelli dell’Agriturismo ''Il Casaletto'', Assunta e Colombo Calistri della ''Trattoria del Cimino'', Miriam Mareschi della ''Piazzetta del Sole''. Modera l’incontro Luigi Pagliaro, portavoce di Slow Food Lazio.

L’incontro è aperto a tutti. Per partecipare scrivere a viterboslowfood@gmail.com per poter ricevere il link di accesso alla videoconferenza,disponibile via internet da computer, tablet e smartphone.

Negli incontri in programma nelle prossime settimane tanti gli argomenti previsti tra cui piccoli produttori agricoli, caporalato,agricoltura sociale, vitivinicoltura.

Per informazioni: tel. 335.7571420 (Alberto Valentini)

 




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