''Rinviare di un anno il taglio della dirigenza scolastica di Grotte di Castro''

Il consiglio provinciale chiede di posticipare il taglio imposto dalla riforma Valditara

28/11/2023 - 17:51



VITERBO - Rinviare all'anno prossimo la chiusura della dirigenza scolastica di Grotte di Castro, come chiesto dalla Regione, per avviare da gennaio 2024 un tavolo con la Pisana per capire come mettere in pratica il dimensionamento, previsto dalla riforma Valditara, che prevede complessivamente tre chiusure, per elaborare un piano che tenga conto dei territori e non dei numeri.

E' quanto emerso nel corso del consiglio provinciale di oggi.

''La regione Lazio ha chiesto alla Provincia di Viterbo di chiudere tre dirigenze scolastiche: quella di Grotte di Castro a settembre 2024 e altre due a settembre 2025 – ha spiegato il consigliere Eugenio Stelliferi nel presentare il piano di riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2024-2025 - Sicuramente la situazione più urgente è quella dell’istituto comprensivo di Grotte di Castro che al momento conta meno di 540 studenti. Ma allo stesso tempo da Roma ci è stato anche detto che, anziché chiudere la dirigenza delle scuole con minori numero di alunni, possiamo farlo seguendo altre valutazioni in termini di servizi strategici per il territorio. Ecco perché la nostra proposta è quella di chiedere alla Regione di mantenere aperta la dirigenza a Grotte di Castro per tutto l’anno scolastico 2024-2025 – ha detto Stelliferi – e di rimandare il dimensionamento con la chiusura delle tre dirigenze scolastiche, come previsto dalla riforma Valditara, direttamente a settembre 2025. A quel punto saremo in grado di indicare quali dirigenze chiudere basandoci non più esclusivamente solo sul numero di studenti ma facendo una valutazione più ampia in termini di servizi per i territori e, in particolare, per i piccoli comuni''.

Nel corso della seduta è stato anche detto che la provincia di Viterbo è quella che ha pagato il prezzo più alto in termini di reggenze. Attualmente se ne contano 11.

''Abbiamo già dato - ha detto il presidente della Provincia, Alessandro Romoli - e non abbiamo intenzione di dare ancora, in questa fase''.

Il consiglio provinciale ha approvato all'unanimità la proposta di richiedere il rinvio del 'taglio' alla Regione.