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''Rinnoviamo la nostra fiducia nella giustizia''
'Noi Tra La Gente' sulla questione riguardante Flaminia Tosini
16/09/2021 - 10:24

VETRALLA - Riceviamo e pubblichiamo:

Sulle cronache dei giornali nazionali e locali sono state riportate notizie su alcune vicende che coinvolgono umanamente e professionalmente la nostra concittadina e attualmente tra i candidati a sindaco di Vetralla, Flaminia Tosini. Desideriamo qui rinnovare la nostra fiducia nella giustizia, e ritenere giusto il diritto d'informazione, nella speranza che tutto possa essere accertato e chiarito nel più breve tempo possibile.

Indipendentemente dai momenti della vita sociale e politica che attraversa il paese, la nostra posizione ci vede e ci vedrà sempre rispettosi delle difficoltà della persona.

Ci teniamo a prendere le distanze da qualsiasi forma di strumentalizzazione politicamente scorretta nella delicata vicenda.

Non spetta a noi giudicare, esiste un principio al quale non si deve rinunciare, ed è il rispetto per l'altro, qualunque siano le sue idee, posizioni, opinioni, anche se oggi il rispetto è un gradito dovere che non tutti riescono a mettere in pratica.

 

'Noi Tra La Gente' Il candidato a sindaco Sandrino Aquilani

 




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