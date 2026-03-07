Rinnovato il direttivo Ucsi Viterbo, Wanda Cherubini confermata presidente

Lassemblea nella parrocchia dei Santi Valentino e Ilario elegge il nuovo direttivo: Antonelli vicepresidente, Zadro segretaria e DOrazi tesoriera

07/03/2026 - 15:15



VITERBO - Durante la mattinata di oggi, sabato 7 marzo, si è svolta, nel salone della parrocchia dei Santi Valentino e Ilario, l’assemblea del gruppo territoriale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) che ha portato al rinnovo degli organi direttivi. Al termine dei lavori Wanda Cherubini è stata confermata alla presidenza dell’associazione per il prossimo mandato.

La nuova squadra che guiderà l’Ucsi Viterbo vede Luca Antonelli nel ruolo di vicepresidente, Mariella Zadro confermata segretaria e Serena D’Orazi nominata tesoriera. Del direttivo fanno parte anche Simonetta Melinelli, Lia Saraca e Francesco Federico Usai.

All’assemblea hanno preso parte, tra gli altri, don Emanuele Germani, consulente ecclesiastico dell’Ucsi Viterbo, Maurizio Di Schino, presidente dell’Ucsi Lazio, e Stefano Stefanini, componente del direttivo regionale.

Prima delle elezioni, la presidente uscente Wanda Cherubini ha ripercorso i quattro anni trascorsi alla guida della delegazione, definendoli un periodo intenso segnato da numerose attività formative e da momenti di confronto sui temi più attuali della comunicazione. Nel suo intervento ha ricordato come il mondo dell’informazione stia attraversando profonde trasformazioni, tra l’evoluzione dell’ecosistema digitale, la diffusione della disinformazione e l’impatto sempre più rilevante dell’intelligenza artificiale.

Nel corso del mandato l’Ucsi Viterbo ha promosso diverse iniziative di formazione dedicate ai giornalisti e agli operatori della comunicazione. Tra queste il corso del 2023 “La notizia al servizio della verità”, che ha affrontato il tema della responsabilità dell’informazione e della verifica delle fonti; nel 2024 il convegno “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”, ispirato al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali; e nel 2025 l’incontro “Giornaliste e giornalisti operatori e testimoni di speranza”, dedicato al ruolo del giornalismo in un contesto comunicativo sempre più complesso.

Tra le esperienze più significative ricordate anche la partecipazione al Giubileo del Mondo della Comunicazione, con il pellegrinaggio alla Porta Santa della Basilica di San Pietro e gli incontri promossi in Vaticano, occasione di riflessione sul valore della verità, della responsabilità e della speranza nel lavoro dei comunicatori.

Nel suo bilancio Cherubini ha sottolineato come l’Ucsi Viterbo abbia cercato di essere in questi anni un luogo di formazione qualificata, di dialogo tra fede e professione e di confronto sui principi etici dell’informazione. “Il nostro impegno – ha ricordato – è stato quello di promuovere una comunicazione capace di servire la verità, rispettare la dignità delle persone e contribuire alla costruzione di una società più giusta”.

Dopo il suo intervento sono seguiti i saluti di don Emanuele Germani e del presidente regionale Maurizio Di Schino, che hanno richiamato l’importanza di una comunicazione fondata sulla condivisione e sul servizio alla persona. L’assemblea è proseguita con gli interventi di Luca Antonelli che ha relazionato sulla sua partecipazione all’assemblea nazionale Ucsi a Torino, della professoressa Doretta Vivona e della professoressa Simonetta Melinelli, che hanno approfondito il messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.

Al termine dei lavori, alla presidente Wanda Cherubini e al nuovo direttivo sono stati rivolti gli auguri di buon lavoro per il prossimo mandato, nella continuità dei valori e dello spirito dell’Unione cattolica stampa italiana.