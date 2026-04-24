VITERBO – Duro attacco del Partito Democratico alla gestione regionale dei rifiuti. A intervenire è Manuela Benedetti, che punta il dito contro la giunta guidata da Francesco Rocca, accusata di non aver dato risposte concrete dopo oltre tre anni di governo.
Al centro delle critiche la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvata il 22 aprile dalla Regione Lazio. Secondo Benedetti, non si tratterebbe di un nuovo piano, ma di un semplice aggiornamento di quello già approvato nel 2020, con il rischio di riproporre le stesse criticità e lungaggini burocratiche.
“La scelta più grave – sottolinea – riguarda l’impostazione complessiva: si parla di autosufficienza dei territori, ma nei fatti si riducono gli strumenti di governo, accorpando il Lazio in soli due ambiti territoriali e rinunciando a una pianificazione su base provinciale”.
Una decisione che, secondo il Pd, penalizzerebbe in particolare il territorio di Viterbo, destinato a continuare a sostenere il peso principale del sistema regionale. Una posizione condivisa anche dal vicepresidente del consiglio regionale Enrico Panunzi, che evidenzia come la provincia rischi di restare sede dell’unica discarica attiva del Lazio.
Altro punto critico riguarda il ruolo pubblico nella gestione degli impianti: il piano, secondo Benedetti, non definisce una regia chiara sulla localizzazione delle strutture, favorendo così una concentrazione degli impianti nei territori già interessati.
L’esponente dem allarga poi il giudizio all’operato complessivo della giunta, parlando di “fallimento” anche su altri fronti, a partire dalla sanità, con tempi di attesa in aumento e servizi che costringono molti cittadini a spostarsi fuori provincia.
“Il territorio di Viterbo merita rispetto e programmazione – conclude – non aggiornamenti tardivi e annunci privi di sostanza”.