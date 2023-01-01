Rifiuti, Nepi primo Comune della Tuscia per raccolta differenziata

Mentre, secondo i dati INSPRA, Viterbo è la provincia dove si differenzia di più

01/01/2023 - 07:30

di Marica Orefice

VITERBO - 'Nepi primo Comune della Tuscia per raccolta differenziata dei rifiuti. A seguire Oriolo Romano con l'81,52%, Corchiano 80,03%, Vitorchiano 79,55% e Viterbo con il 56,69%'.

Secondo i dati INSPRA, relativi al 2021, il Comune di Nepi si aggiudica il primo posto per raccolta differenziata. 'Negli ultimi tre anni, la raccolta differenziata, è più che raddoppiata e abbiamo messo insieme una serie di accorgimenti per valorizzare l'ambiente - interviene a TgR Simone di Carlo dell'azienda raccolta rifiuti di Nepi - spesso abbiamo organizzato delle giornate di comunicazione ambientale anche nelle scuole e tutto ciò ha fatto si che, grazie alla collaborazione dei cittadini, raggiungessimo questo risultato'.

Cresce la sensibilità sui temi ambientali nella Tuscia. 'Anche Viterbo tra le prime classificate nei dati INSPRA, come prima provincia del Lazio dove si differenzia di più con il 63,4% contro il 56,8% di Rieti e il 51,4% di Roma e poi a seguire, Latina e Frosinone'.