Riapre Villa Lante, Rotelli (FdI) ringrazia Edith Gabrielli

E' il capo della Direzione Regionale Musei Lazio

07/07/2020 - 16:25



Riceviamo e pubblichiamo.

VITERBO - Da domani, 8 luglio, Villa Lante tornerà, finalmente, ad essere visitabile e fruibile tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 8,30 alle 19,30.

Si tratta di una riapertura importante che restituirà in tutta la sua bellezza, a viterbesi e turisti, uno dei polmoni verdi più belli d’Italia.

II capolavoro per eccellenza del Rinascimento italiano può riaprire i battenti grazie alla propedeutica fase di sperimentazione che è stata avviata in maniera proficua.

Il mio ringraziamento va al direttore Matilde Amaturo e ad Edith Gabrielli, capo della Direzione Regionale Musei Lazio, che si è impegnata strenuamente, in prima persona, affinchè la Tuscia potesse tornare ad essere meta turistica privilegiata in virtù della sua ottima qualità di vita, delle sue particolarità climatiche e delle sue bellezze storiche ed architettoniche di cui Villa Lante rappresenta l’eccellenza.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia