Riceviamo e pubblichiamo.
VITERBO - Da domani, 8 luglio, Villa Lante tornerà, finalmente, ad essere visitabile e fruibile tutti i giorni dal martedì alla domenica, dalle 8,30 alle 19,30.
Si tratta di una riapertura importante che restituirà in tutta la sua bellezza, a viterbesi e turisti, uno dei polmoni verdi più belli d’Italia.
II capolavoro per eccellenza del Rinascimento italiano può riaprire i battenti grazie alla propedeutica fase di sperimentazione che è stata avviata in maniera proficua.
Il mio ringraziamento va al direttore Matilde Amaturo e ad Edith Gabrielli, capo della Direzione Regionale Musei Lazio, che si è impegnata strenuamente, in prima persona, affinchè la Tuscia potesse tornare ad essere meta turistica privilegiata in virtù della sua ottima qualità di vita, delle sue particolarità climatiche e delle sue bellezze storiche ed architettoniche di cui Villa Lante rappresenta l’eccellenza.
Mauro Rotelli
Deputato Fratelli d’Italia