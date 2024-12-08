Riapre l'outlet Soratte

Al via i lavori di ristrutturazione per una nuova opportunità commerciale

08/12/2024 - 09:34



SANT'ORESTE - Sono iniziati in questi giorni i lavori di recupero dell’outlet Soratte, il cui rilancio è stato affidato alla società del patron dell’Atalanta, Antonio Percassi. In questa fase iniziale, le squadre al lavoro stanno procedendo con lo smantellamento dei vecchi negozi per dare il via alla ristrutturazione vera e propria, prevista per gennaio 2025.

Il progetto di rinnovamento prevede una trasformazione completa dell'outlet, situato nei pressi del casello A1 Soratte-Ponzano. Sebbene la configurazione degli edifici rimarrà simile all’attuale, l’obiettivo è ridisegnare un nuovo modello di centro commerciale, più moderno, sostenibile e accogliente. L’idea è di creare uno spazio innovativo che ospiti le grandi marche di abbigliamento, trasformandolo in un vero e proprio 'salotto' per lo shopping. Secondo alcune indiscrezioni, il centro potrebbe chiamarsi Romana Outlet Village.

Un progetto ambizioso: 140 negozi e nuove opportunità di sviluppo

Il progetto prevede l'apertura di 140 negozi, un numero ambizioso che punta a rendere l'outlet un punto di riferimento commerciale nel nord di Roma. L’area interessata dall'intervento si estende su circa 100.000 metri quadrati, di cui circa 55.000 metri quadrati saranno dedicati agli edifici e ai percorsi pedonali, con parcheggi coperti situati sotto il nucleo principale. Il centro sorgerà alle pendici del Monte Soratte, a pochi passi dal casello autostradale, e includerà anche ampie aree per il parcheggio e la viabilità esterna.

Un nuovo inizio per Soratte Outlet: sfida dopo il fallimento

La riapertura dell’outlet Soratte rappresenta una seconda chance per il centro commerciale, che è rimasto chiuso per sette anni. Dopo il fallimento di una proposta commerciale che doveva essere il contraltare a quello di Valmontone, l’outlet Soratte ha visto cessare la sua attività nel 2018, dopo soli pochi anni di apertura. Il centro, progettato per attrarre i consumatori a nord di Roma, non è riuscito a competere con il successo di altri outlet, come quello di Valmontone.

Nel 2025, la sfida riparte con il progetto della famiglia Percassi, che punta a rilanciare l’outlet con una proposta più innovativa e sostenibile. Se il progetto avrà successo, l'outlet Soratte potrà rappresentare una nuova opportunità di sviluppo per l'area Tiberina, recuperando un'area edilizia abbandonata da anni e creando posti di lavoro. Al momento della chiusura, l'outlet impiegava circa 400 persone, un dato che fa ben sperare per il futuro dell’iniziativa.

Il 2025 si preannuncia dunque come l’anno della rinascita per l’outlet Soratte, con un progetto che si spera possa portare nuova vitalità all’economia locale e attrarre numerosi visitatori da tutta la regione.