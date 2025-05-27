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Restauro del pavimento cosmatesco della Cattedrale di San Lorenzo: stanziati 425mila euro
27/05/2025 - 09:02

 

VITERBO - Sono stati stanziati 425mila euro dal Governo per il restauro del pavimento cosmatesco della Cattedrale di San Lorenzo a Viterbo. Il finanziamento, proposto dalla Regione Lazio e sostenuto con i fondi statali del Giubileo 2025, consentirà di avviare un importante intervento di recupero di questa pregevole opera d’arte.

 

Il restauro del prezioso pavimento, da sempre meta di visitatori e appassionati, non solo garantirà la messa in sicurezza dell’edificio, ma contribuirà anche a valorizzare il sito sotto il profilo storico, culturale e artistico. La Cattedrale, annessa al Palazzo dei Papi – sede pontificia nel Medioevo e teatro del primo conclave della storia della Chiesa – rappresenta un simbolo di grande richiamo religioso e turistico per la città.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle opere preparatorie al Giubileo 2025, finalizzate a migliorare l’attrattività del territorio e l’accoglienza dei pellegrini. Il progetto ha preso forma grazie a una proficua interlocuzione istituzionale, culminata in una riunione della Commissione speciale Giubileo della Regione Lazio tenutasi lo scorso anno a Viterbo, proprio presso il Palazzo dei Papi, con una successiva visita alla Cattedrale.




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