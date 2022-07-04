ANNO 16 n° 276
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''Regione: firmata la delibera per 1000 posti di Rsa pubbliche''
D'Amato: ''Quaranta sono a Viterbo''
04/07/2022 - 21:00

VITERBO - 'E' stata firmata oggi la delibera per il quadro programmatorio dell'attivazione di 1.000 posti di RSA pubbliche di cui 550 nell'area metropolitana romana, 180 a Latina, 80 a Rieti, 150 a Frosinone e 40 a Viterbo.

Di questi mille posti 220 saranno a carattere estensivo, 70 a carattere intensivo, 130 per disturbi cognitivi comportamentali gravi, 50 in regime semi-residenziale e 530 di mantenimento. Si tratta dell'intervento pubblico più importante messo in atto per quanto riguarda le Residenze sanitarie assistite (RSA) che, assieme al potenziamento dell'assistenza domiciliare, è uno dei cardini della nuova Rete di prossimità. Gli immobili individuati sono tutti di proprietà pubblica o ex IPAB e questo permetterà anche una valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico'.

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.




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