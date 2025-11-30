Regione Lazio: 32,4 milioni a Cotral per la manutenzione straordinaria della flotta ferroviaria

Investimenti su rotabili, tecnologia e sicurezza per migliorare efficienza e qualità delle linee Metromare e Roma Nord

30/11/2025 - 08:15



VITERBO - La Giunta regionale del Lazio ha approvato un finanziamento di 32,4 milioni di euro destinato a Cotral per interventi straordinari di manutenzione e potenziamento della flotta ferroviaria. La delibera, proposta dall’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, dà attuazione a un nuovo ciclo di lavori mirati a migliorare sicurezza, efficienza e qualità del servizio sulle principali linee regionali.

Il piano di manutenzione, predisposto da Cotral S.p.A., comprende interventi su diverse tipologie di rotabili e include operazioni di revisione generale, restyling, adeguamenti tecnologici e miglioramento delle prestazioni.

Gli interventi finanziati

Il programma prevede:

Acquisto di un terzo locomotore di soccorso , destinato alle linee Roma–Lido (Metromare) e Roma–Viterbo (Roma Nord) ;

Manutenzione straordinaria di cinque rotabili Alstom , con interventi su funzionalità e affidabilità;

Revisione profonda di cinque rotabili Firema ;

Nuovo ciclo di revisione generale per i convogli CAF MA300 , arrivati alla scadenza tecnica prevista;

Modifica degli azionamenti di quattro rotabili MA200, per migliorare le prestazioni e garantire continuità operativa.

Ghera: “Un piano di manutenzione senza precedenti”

«La Regione Lazio, attraverso Cotral, ha avviato in questi anni un piano di revisione e manutenzione della flotta che nessuno aveva mai realizzato», sottolinea l’assessore Fabrizio Ghera. «Questi investimenti, insieme ai lavori infrastrutturali sulle linee regionali, puntano a rendere il servizio ferroviario sempre più efficiente».

Cipolla: “Un passo decisivo per affidabilità e qualità del servizio”

Soddisfazione anche dal presidente di Cotral, Manolo Cipolla, che evidenzia l’impatto positivo dei nuovi fondi:

«Grazie a questo finanziamento, Cotral avvia interventi mirati per il potenziamento e l’ammodernamento della flotta delle linee Metromare e Roma Nord. L’obiettivo è offrire maggiore affidabilità, sicurezza ed efficienza, migliorando significativamente il comfort dei nostri viaggiatori».