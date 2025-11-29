Regione Lazio stanzia 1,5 milioni per il restauro del Castello di Rocca Respampani

Interventi di bonifica, messa in sicurezza e valorizzazione affidati al Comune di Monte Romano: Un patrimonio da restituire alla comunità

29/11/2025 - 15:22



MONTE ROMANO - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore al Patrimonio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 1,5 milioni di euro da destinare al Comune di Monte Romano nel viterbese per la riqualificazione e valorizzazione del Castello di Rocca Respampani. L'immobile, che ricade nel patrimonio regionale presente sul territorio, rappresenta un edificio di particolare rilevanza storico-artistica.

Gli interventi saranno realizzati dal Comune di Monte Romano in qualità di soggetto attuatore e rientrano nell'accordo di collaborazione sottoscritto a maggio 2024 fra la Regione Lazio e l'amministrazione locale. In particolare, verranno bonificati gli ambienti interni e il piazzale del Castello di Rocca Respampani e avviata l'importante messa in sicurezza della copertura del Castello, oggi in situazione di grave degrado. Previsti, inoltre, interventi di smaltimento rifiuti abbandonati e la messa in sicurezza della viabilità.

«In questi due anni e mezzo la giunta regionale ha avviato un piano di valorizzazione del patrimonio regionale che sta dando importanti risultati come la riqualificazione del Castello di Rocca Respampani. L'obiettivo del piano è quello di riqualificare dei beni e allo stesso tempo restituirli alle comunità locali per contribuire a rendere sempre più fruibili e attrattive le bellezze della nostra Regione», dichiara l'assessore Ghera.