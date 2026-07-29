Regione Lazio, via libera all'assestamento di bilancio: Sabatini annuncia una nuova stagione di investimenti

Il capogruppo di Fratelli d'Italia esalta i risultati finanziari raggiunti dalla Regione: «Oltre 400 milioni di euro saranno destinati a infrastrutture, sanità, servizi e sostegno ai Comuni»

29/07/2026 - 11:42



VITERBO - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato l'Assestamento al Bilancio di previsione 2026-2028 e il Rendiconto generale dell'esercizio 2025, un passaggio che, secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, segna l'inizio di una nuova fase di sviluppo e investimenti per il territorio.

In una nota, Sabatini ha evidenziato come il rendiconto 2025, parificato dalla Corte dei Conti, presenti un avanzo di amministrazione di circa 322 milioni di euro, cui si aggiunge la cancellazione dell'obbligo di restituzione delle quote di debito derivanti dalle anticipazioni di liquidità, con una riduzione del debito regionale pari a circa 13 miliardi di euro.

«Si tratta di un risultato che premia il lavoro del presidente Francesco Rocca, dell'assessore al Bilancio Giancarlo Righini, della Giunta regionale e della maggioranza di centrodestra – ha dichiarato Sabatini –. Un percorso che ha saputo coniugare rigore, responsabilità e una visione strategica per il futuro del Lazio».

Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia, la ritrovata solidità dei conti consentirà già dal prossimo autunno di avviare una nuova stagione di investimenti. «Con la variazione di bilancio prevista a settembre – ha spiegato – metteremo in campo oltre 400 milioni di euro destinati al rafforzamento delle infrastrutture, al miglioramento dei servizi sanitari e sociali, al sostegno della crescita economica e al supporto dei Comuni».

Sabatini ha inoltre sottolineato le misure previste sul fronte fiscale, ricordando l'applicazione dell'aliquota Irpef dell'1,65% per i contribuenti con redditi fino a 50 mila euro e una detrazione di 60 euro per quelli compresi tra 28 mila e 35 mila euro.

Particolare rilievo è stato dato anche all'emendamento presentato dagli assessori Giancarlo Righini e Massimiliano Maselli, che destina oltre 110 milioni di euro agli interventi di edilizia sanitaria inseriti nei piani di investimento Inail.

Secondo Sabatini, queste risorse permetteranno alla Regione di anticipare i finanziamenti necessari per avviare già nel 2026 la progettazione delle opere più importanti, accelerando così la realizzazione di interventi attesi da tempo sui territori e contribuendo al potenziamento delle strutture sanitarie e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

«Con questa manovra – conclude Sabatini – abbiamo restituito al Lazio una solidità finanziaria da investire sul benessere dei cittadini e sullo sviluppo del territorio».