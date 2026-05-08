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Regione Lazio, 44,2 milioni alle Ater per edilizia pubblica e riqualificazione energetica
Lassessore Pasquale Ciacciarelli: Nuove risorse per contrastare lemergenza abitativa e riqualificare i quartieri
08/05/2026 - 16:34

VITERBO - 'L'assegnazione di 44 milioni e 200 mila euro alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale conferma la capacità della Regione Lazio di pervenire, attraverso un coordinato e capillare lavoro di squadra delle proprie strutture amministrative, alla traduzione in concreto delle importanti risorse assegnate in materia di housing nell'ambito del FESR 21-27'.

“Tali risorse, cui seguirà un successivo stanziamento di circa 10 milioni ed 800 mila euro a favore dell'Ater Viterbo per il recupero del complesso immobiliare San Simone e Giuda, consentiranno la riqualificazione sociale ed ambientale di interi quartieri di edilizia residenziale, riuscendo, così, ad ottenere un importante abbattimento dell'emergenza abitativa e confermando il grande lavoro che la Regione Lazio sta svolgendo per riscattare il proprio patrimonio abitativo da una, purtroppo, consolidata e pregiudizievole immagine di degrado e di abbandono”.

“Ringrazio il Presidente Rocca, il Vice Presidente Angelilli, la Giunta regionale ed i Presidenti e Commissari delle Ater del Lazio per aver consentito il conseguimento di questo importante risultato.' Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, Assessore regionale del Lazio.




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