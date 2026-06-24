Regione e Camera di Commercio insieme per valorizzare i marchi del territorio

A Viterbo la presentazione delle iniziative per promuovere i marchi collettivi Tuscia Viterbese e Rea Qualità Reatina e sostenere il tessuto imprenditoriale dellAlto Lazio

24/06/2026 - 12:19



VITERBO – è convocata per domani, giovedì 25 giugno alle ore 17,00, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in via F.lli Rosselli, 4 a Viterbo, una conferenza stampa per illustrare le iniziative che vedono unite Regione Lazio ed Ente camerale nella promozione dei marchi collettivi come strumento di promozione e valorizzazione del tessuto imprenditoriale dell'Alto Lazio.

La conferenza stampa, che sarà aperta dal Presidente della Camera di Commercio Rieti Viterbo, Domenico Merlani, vedrà l'intervento dell'Assessore all'Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, del Consigliere regionale Daniele Sabatini, del Segretario generale della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, Francesco Monzillo, e dei Presidenti dei Comitati di Gestione e Controllo dei Marchi Tuscia Viterbese e Rea Qualità Reatina, rispettivamente Gianfranco Olivieri e Vincenza Bufacchi.

Per confermare la presenza è possibile inviare una email ufficio.stampa@rivt.camcom.it.