Regionali: Alessio D'Amato torna nella Tuscia

Domani, domenica 5 febbraio, sarà a Tarquinia, Vetralla, Ronciglione e Soriano

04/02/2023 - 22:20



VITERBO - Domenica 5 febbraio torna nella Tuscia il candidato presidente della regione Lazio Alessio D’Amato per continuare il tour della provincia in vista delle prossime elezioni regionali che si terranno il 12 e 13 febbraio. Sarà accompagnato dai candidati consiglieri del Pd Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli e Simona Rossini.



Sono in programma vari appuntamenti.

Si comincia da Tarquinia, seguirà Vetralla, Ronciglione e poi Soriano nel Cimino.



Questa seconda giornata di incontri rimarca ancora una volta l’attenzione nei confronti del nostro territorio avuta in questi anni dall’amministrazione Zingaretti e dall’assessore D’Amato.



Siamo ormai entrati nell’ultima settimana di campagna elettorale, siamo certi che i cittadini sapranno riconoscere i traguardi raggiunti e l’impegno di questi anni rinnovando la fiducia a chi ha lavorato incessantemente riuscendo ad ottenere risultati tangibili per il nostro amato territorio.

