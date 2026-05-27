Real Azzurra protagonista al Memorial Paris-Socciarelli: trionfano Under 16 e Under 17

Doppietta vincente allo stadio Boario di Acquapendente: battuta la Viterbese in finale dopo gli shoot-out, successo anche per lUnder 17 nel triangolare

27/05/2026 - 13:05



ACQUAPENDENTE – Due giorni di festa, emozioni e grande calcio giovanile per la Real Azzurra, protagonista assoluta del Memorial “Paris-Socciarelli” disputato allo stadio Boario di Acquapendente. Le formazioni Under 16 e Under 17 hanno conquistato entrambe il torneo di categoria, confermando il brillante momento vissuto dal settore giovanile biancazzurro dopo una lunga serie positiva iniziata nel periodo successivo alla pausa pasquale.

A prendersi la scena è stata soprattutto l’Under 16 allenata da Massimo Perazzi ed Eva Magrini, reduce da una stagione provinciale dominata con numeri impressionanti: 83 punti in 29 partite, 27 vittorie, 95 reti segnate e appena 8 subite.

Nella finalissima contro la Viterbese di mister Gianluca Ciancolini, formazione protagonista nel campionato regionale, la Real Azzurra è passata subito in vantaggio dopo appena tre minuti grazie alla rete di Ettore Palumbo. Quando la vittoria sembrava ormai a un passo, i gialloblù hanno trovato il pareggio allo scadere con Diego Lanzi, trascinando il match agli shoot-out.

Dopo dieci tiri perfetti, cinque per parte, a decidere la sfida è stato un episodio: il pallone della Viterbese si è stampato sul palo, mentre quello della Real Azzurra è terminato in rete, facendo esplodere la festa del pubblico di casa.

Fondamentale anche il percorso precedente dei biancazzurri, capaci di superare in semifinale il Città dei Papi con una prestazione convincente impreziosita da tre reti e numerose azioni offensive di qualità.

Tra i momenti più significativi del torneo anche la reunion della famiglia Viviani: Mauro, ex giocatore della Lazio con presenze in Serie B, ha ritrovato i figli Federico – ex Roma e nazionale Under 21 – e Daniele, oggi allenatore della FonteBelverde, invitati come protagonisti della cerimonia di premiazione.

Sorride anche l’Under 17 guidata da Alessandro Manucci, che ha conquistato il proprio triangolare battendo prima il Manciano per 3-0 con le reti di Giovanni Franci, Mattia Poppi e Giovanni Parrino, e successivamente l’Orvieto FC grazie al gol decisivo di Lorenzo Nutarelli.

Un doppio successo che conferma la crescita della Real Azzurra e l’ottimo lavoro svolto nel vivaio aquesiano, sempre più punto di riferimento per il calcio giovanile del territorio.