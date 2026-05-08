Real Azzurra Pattinaggio, una stagione da protagoniste tra medaglie, crescita e spirito di squadra

Valeria Marziali traccia il bilancio dei primi mesi del 2026: I risultati contano, ma la nostra vera forza è il gruppo

08/05/2026 - 10:36



ACQUAPENDENTE – Medaglie, crescita tecnica, esperienze federali e soprattutto un gruppo unito che continua a crescere gara dopo gara. È il bilancio più che positivo dei primi cinque mesi del 2026 per la ASD Real Azzurra Pattinaggio, raccontato dalla giovane responsabile del settore artistico Valeria Marziali.

“È stata una stagione intensa – spiega Marziali – costruita giorno dopo giorno tra sacrifici, crescita e grandi soddisfazioni. Affrontiamo ogni gara con impegno e voglia di migliorarci, ma senza dimenticare ciò che conta davvero: divertirsi, sostenersi e restare unite come squadra”.

Una filosofia che si riflette pienamente nel percorso della società aquesiana, ormai considerata una delle realtà più attive e competitive del territorio non solo per i risultati sportivi, ma anche per i valori che trasmette alle proprie atlete: inclusione, correttezza, senso di appartenenza e spirito di gruppo.

Nel corso della stagione la Real Azzurra ha investito molto anche nella formazione tecnica, partecipando allo stage federale Freeskating FISR di Pomezia insieme a campioni e tecnici della Nazionale Italiana, esperienza importante per la crescita delle giovani pattinatrici.

I progressi si sono visti anche nelle competizioni ufficiali. Al Campionato Nazionale ACSI di Gubbio la società ha conquistato un oro, tre argenti e un bronzo. Ottimi risultati anche al Trofeo Interregionale di Acquapendente con quattro ori, cinque argenti e tre bronzi, mentre a Forte dei Marmi sono arrivate altre due medaglie d’oro e un bronzo.

Grande attenzione è stata riservata anche al percorso federale FISR, in particolare al Trofeo Lazio di Roma, dove la Real Azzurra rappresenta una delle poche società del viterbese presenti con continuità nelle gare federali confrontandosi con club di alto livello provenienti soprattutto dalla capitale. Anche in questa occasione le atlete si sono distinte conquistando una medaglia d’oro e una di bronzo.

“Ma ciò che rende davvero speciale questa stagione – sottolinea ancora Marziali – non è soltanto il medagliere. È il gruppo: ragazze che si sostengono dentro e fuori dalla pista, condividendo emozioni, sacrifici e traguardi”.

La stagione proseguirà con il prossimo appuntamento in programma a Viterbo il 23 e 24 maggio, mentre l’11 giugno andrà in scena il tradizionale saggio di fine anno che vedrà la partecipazione straordinaria di Matilde Caputo, pluricampionessa della Nazionale Italiana.

Tra gli eventi più attesi anche il 1° Memorial Maurizio Golini, previsto il 27 e 28 giugno al Palazzetto dello Sport di Acquapendente, dedicato al ricordo di una figura storica e profondamente legata alla Polisportiva.

Una stagione che continua dunque a confermare la crescita costante della ASD Real Azzurra Pattinaggio, sempre più punto di riferimento sportivo ed educativo per il territorio.