Razionalizzazione del consumo di acqua potabile

Ordinanza valida fino al 30 Settembre 2021

26/07/2021 - 16:02



CIVITA CASTELLANA - Riceviamo e pubblichiamo:

'IL SINDACO

CONSIDERATO che la stagione estiva comporta un consueto aumento dei consumi idrici e il relativo abbassamento della pressione idrica;

VISTA la necessità di richiamare l’attenzione della cittadinanza al fine di disciplinare l’uso delle risorse idriche, onde scongiurare il possibile verificarsi di situazioni di sovraccarico eccezionali degli impianti di sollevamento dell’acquedotto, con il conseguente aumento della possibilità che l’acqua non venga regolarmente fornita;

Ravvisata la necessità di disciplinare l’utilizzo dell’acqua potabile durante il periodo estivo, al fine di ottimizzare l’uso della risorsa idrica evitando sprechi e dando assoluta priorità all’uso della stessa per il soddisfacimento dei bisogni primari per l'uso alimentare, domestico e igienico;

Vista la nota prot. n. 19205/2021 del 7.7.2021 con la quale l’Ente di governo dell’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo invitava i Sindaci a mettere in essere tutte le iniziative volte a limitare gli usi impropri dell’acqua;

Ritenuto che occorre adottare ogni utile accorgimento volto a razionalizzare il consumo di acqua potabile,

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l’art. 98 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

VISTO l’art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000;

VISTO l’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui sopra e qui integralmente richiamate, a far data dall'adozione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2021, che i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale siano consentiti esclusivamente per i normali, ammessi, usi domestici e sanitari, ovvero, per tutte le attività regolarmente autorizzate che necessitino dell'uso di acqua potabile ivi compresi i servizi pubblici di igiene e di decoro urbano;

che è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile nei seguenti casi:

· per irrigazione o simili di orti e giardini;

· per riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino;

· per lavaggio automobili/cicli/motocicli;

· per qualunque uso ludico o che non sia quello del servizio personale;

INVITA

la cittadinanza a porre in essere tutte le azioni possibili volte al risparmio idrico:

1. controllare il corretto funzionamento dei propri impianti idrici al fine di individuare

eventuali perdite occulte;

2. usare in casa dispositivi per il risparmio idrico quali i frangigetto per i rubinetti;

3. usare lavatrici e lavastoviglie sempre a pieno carico;

4. preferire per l'igiene personale l'uso della doccia, in alternativa al bagno;

5. non fare scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio dei denti o la rasatura

della barba o altro;

6. non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il

risciacquo;

Gli agenti ed ufficiali della Polizia Locale e della Forza Pubblica, i funzionari dell’Ufficio Tecnico, nonché il personale della soc. Talete S.p.A. quale gestore del Servizio idrico integrato eserciteranno, a tal fine, i dovuti controlli.

La soc. Talete S.p.A. dovrà garantire idonea diffusione del presente provvedimento.

I trasgressori saranno sanzionati mediante pagamento di una somma dalla cifra minima edittale di 25 Euro al massimo edittale di 500 Euro, con pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, previsto in 50 Euro.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Civita Castellana.

Il presente provvedimento è inviato ai seguenti soggetti per quanto di competenza:

- Al comando di polizia locale;

- alla Stazione Carabinieri Forestale del Comune di Civita Castellana;

- alla Stazione dei Carabinieri del Comune di Civita Castellana;

- Alla Talete S.p.a.;

- All’A.T.O. 1 Lazio Nord Viterbo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il 'Codice del Processo Amministrativo”

IL SINDACO

Dott. Luca Giampieri