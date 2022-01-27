Raddoppio ferrovia Roma Nord, incontro Astral-Comitato pendolari

Intanto parla l'azienda che fornirà i nuovi treni: ''Avranno design moderno e maggiore comfort per i passeggeri''

27/01/2022 - 07:01



VITERBO - Mentre il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia l’arrivo dei nuovi treni per le ferrovie ex concesse, martedì mattina una delegazione dei comitati pendolari della Roma Nord e della Roma Lido è stata ricevuta dai vertici di Astral per discutere dei temi aperti sulle due ferrovie concesse, la cui manutenzione è in gestione a Astral.

Astral è stazione appaltante delle gare sull'ammodernamento infrastrutturale che riguardano le due linee. Per la Roma Nord riflettori puntati sui lavori di raddoppio nella tratta tra Riano-Morlupo, interventi affidati a inizio 2020, ma ad oggi mai partiti, sui quali i pendolari da mesi chiedono lumi. L’ultima comunicazione di Astral risalente ad agosto dell’anno scorso riguardava addirittura la restituzione dei terreni dove dovevano sorgere i cantieri per il potenziamento della linea.

Il comitato ha annunciato che a breve fornirà un resoconto dettagliato sull’incontro su domande e risposte.

Intanto esce allo scoperto la ditta che si è aggiudicata la fornitura dei nuovi treni. Si tratta della Titagarh Firema, azienda italiana che opera nel settore dell'industria ferroviaria, che ha siglato un accordo quadro con la Regione Lazio del valore di 282 milioni di euro.

L’azienda, si legge in una nota, ''provvederà alla progettazione, produzione, fornitura e manutenzione decennale di 38 nuovi treni per la rete ferroviaria regionale del Lazio. I nuovi treni effettueranno servizio sulle linee Roma - Lido di Ostia e Roma - Viterbo. Sono previste tre diverse tipologie di treno: da 6 carrozze per la linea Roma - Lido di Ostia, con una capienza di oltre 1.200 passeggeri a convoglio per servizi di tipo metropolitano, e da 4 carrozze per la linea Roma - Viterbo, con una capienza di 800 passeggeri per servizi di tipo metropolitano e oltre 680 per quelli di tipo regionale. Tutti i nuovi treni saranno conformi alle norme in materia di sicurezza, con un design moderno e maggiore comfort per tutti i passeggeri. Sono previste due aree, collocate vicino a ciascuna cabina di guida, dedicate ai passeggeri con mobilità ridotta. Con questa operazione, il valore del portafoglio ordini di Titagarh Firema SpA raggiunge i 520 milioni. Contemporaneamente alla firma dell'accordo quadro è stato firmato il primo contratto applicativo del valore di 79 milioni per la fornitura dei primi 11 treni''.