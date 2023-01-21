Quota rosa bis in salsa acquesiana con Simona Rossini

21/01/2023 - 09:58



ACQUAPENDENTE - “Quota rosa bis” in salsa aquesiana alla prossima tornata delle elezioni regionali. Dopo Federica Friggi in Forza Italia, è il turno dell’autista Cotral Simona Rossini (classe 1973) che entra nella squadra Partito Democratico.

Esordio ufficiale per Simona di fronte ai potenziali cittadini-elettori, questa mattina (NDR Sabato 21 Gennaio) alle ore 11.30 presso il Cinema Olympia quando nell’ambito dell’evento “La Forza dei risultati” sarà presente Alessio D’Amato candidato a Presidente della Regione Lazio.

Oltre ai Simona parteciperanno all’evento gli altri tre candidati regionali: Enrico Panunzi, Alessandra Troncarelli, Simone Brunelli. L’appuntamento verrà introdotto da Manuela Benedetti Segretario Provinciale Partito Democratico e sarà preceduto dal saluto della Sindaca Alessandra Terrosi.

”Abbiamo portato il Lazio al primo posto per crescita occupati”, ha sottolineato a poche ore dall’appuntamento aquesiano il candidato Presidente:“occupazione femminile, aumento del numero di imprese e attrazione di investimenti diretti esteri.Siamo usciti da una lunga stagione di commissariamento della sanità, risanando i bilanci e aumentando progressivamente i punteggi LEA. Abbiamo fatto del Lazio un modello da seguire per lotta alla pandemia da Covid-19 e per la campagna vaccinale. Questi i risultati frutto di un lavoro capillare e sinergico.Rinnoviamo la promessa di un lavoro giusto, ben pagato, che sappia coniugare i diritti dei lavoratori con i bisogni delle imprese, garantendo sviluppo sostenibile al territorio e un sempre più diffuso benessere. Non possiamo disperdere l’enorme sforzo fatto”.“