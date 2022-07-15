Quarta dose: un'ottantina di vaccinati alla Grotticella dopo i disagi

Da oggi riaprono gli hub di Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente

15/07/2022 - 04:01



VITERBO - Una ottantina di vaccinati nell'hub della Grotticella nel giorno in cui, per un disguido tecnico nel sito della Regione Lazio, la Asl di Viterbo è stata costretta ad anticipare le vaccinazioni rispetto al proprio calendario. Ieri mattina infatti diversi viterbesi si sono presentati all'appuntamento come da prenotazione sul sito, ma il centro vaccinale era chiuso. Prevedibili le proteste, le file e le polemiche.

L'Asl di Viterbo, avvertita del disagio, in un'ora ha attivato il servizio e proceduto alle somministrazioni.

E mentre anche ieri si sono registrati 412 nuovi casi nella Tuscia, oggi 9 riaprono i centri vaccinali di Civita Castellana, Tarquinia e Acquapendente.

Ecco nel dettaglio gli orari e le aperture:



Santa Maria della Grotticella a Viterbo - Dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 17

Sala Mice a Civita Castellana – Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 14

Centro diurno a Tarquinia - Martedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 14

Ospedale di Acquapendente - Lunedì e mercoledì, dalle ore 9 alle ore 14



Per quanto riguarda le modalità di accesso le indicazioni sono le seguenti:

secondo booster su prenotazione (quarta dose)

cicli primari e prima dose booster accesso libero (Si raccomanda di raggiungere il centro almeno un'ora prima della chiusura)

bambini di età inferiore ai 12 anni accesso libero presso il centro vaccinale di Santa Maria della Grotticella di Viterbo, il sabato, dalle ore 10 alle ore 12



Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/quarta-dose-vaccino-anti-covid-19

Prenotazioni su: http://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it