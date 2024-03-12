Qualcosa si muove sul fronte Ospedale Vecchio. La giunta Rocca esprime sostegno al progetto Centro Culturale

Dal dicembre 2020, periodo dell'accordo Ragione e MiBACT, poche novità sul piano di recupero

12/03/2024 - 07:01

di Gabriele Mazzetti

VITERBO - Nel 2020, sembrava finalmente delinearsi un nuovo futuro per l'Ospedale Grande degli Infermi. A fine dicembre dello stesso anno, un accordo tra la Regione Lazio e il MiBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo) fu firmato per il restauro, la valorizzazione e la riqualificazione del complesso. L’obiettivo era trasformarlo in un centro culturale e ospitare l’Archivio di Stato e la Soprintendenza.

Tuttavia, da allora, nessun altro passo avanti è stato fatto. La mancanza di comunicazione e il cambio di leadership nella Regione Lazio, proprietaria dell’immobile, hanno rallentato il processo. Nel corso degli anni, la struttura è stata lasciata al degrado ed è diventata una delle più brutte cartoline che Viterbo offre ai suoi visitatori. Situata nel cuore pulsante del centro storico, presenta anche alcune aree a rischio crollo.

La buona notizia è che la Sovraintendente Margherita Eichberg ha recentemente rivelato, durante la presentazione delle ricerche archeologiche che avverranno antistante la basilica di San Lorenzo, che la giunta Rocca ha espresso sostegno al progetto del centro culturale.

Nei prossimi mesi, si procederà al dialogo per mettere in opera questo importante progetto. Speriamo che il tutto non si areni di nuovo, fornendo quell'opera di riqualificazione che la città attende da almeno 30 anni.