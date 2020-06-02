Psichiatria: arrivano due nuovi direttori

Da ieri in servizio due professioniste provenienti dalla Asl di Frosinone e di Rieti

02/06/2020 - 06:44



VITERBO – Arrivano due dirigenti medici a psichiatria. Da ieri due dei tre posti vacanti sono ricoperti da due figure professionali attinte dalle graduatorie di altrettante Asl. Si tratta delle dottoresse Silvia Martinelli e di Giulia Maria Troili, la prima inserita nella graduatoria concorsuale dell’Asl di Frosinone, la seconda in quella di Rieti. Sono entrate in servizio ieri, primo giugno, con contratto a tempo indeterminato.

Le due assunzioni sono state rese possibili dopo che la Asl di Viterbo ha chiesto, previo assenso della Regione Lazio, alle Asl di Frosinone e Rieti di poter utilizzare le rispettive graduatorie dei loro concorsi pubblicate ad agosto e ottobre dello scorso anno.

Nelle scorse settimane si era parlato a Viterbo di tre posti vacanti di direttori delle tre unità operative di salute mentale distretto A (Tarquinia), distretto B (Viterbo) e distretto C (Civita Castellana). Tre posti per cui erano stati banditi altrettanti concorsi che poco prima dell’emergenza sanitaria avevano subìto uno stop: un concorso era stato annullato, uno sospeso e l’altro rinviato a data da destinarsi.

L’assunzione delle due professioniste di fatto sbocca una situazione di stallo anche se nelle delibere con cui vengono assunte non si specifica il profilo ricoperto.