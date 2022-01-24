Provincia, costituita una cabina di regia per l'attuazione del Pnrr

Composta da una parte tecnica e una gestionale. All'interno anche Unitus, Anci e Cnr

24/01/2022 - 07:03



VITERBO - E’ stata costituita presso la Provincia di Viterbo una cabina di regia per l’attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarà composta da due strutture, una di governance strategica e l’altra invece tecnico-operativa. Della prima fanno parte il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il vice presidente Pietro Nocchi e poi l’Università della Tuscia, l’Anci (Associazione nazionale comuni italiani e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ciascuno con un rappresentante. Della struttura tecnica fanno invece parte figure interne all’Amministrazione e sarà così composta: dirigente coordinatore, dirigente settore, dirigente unità di progetto ambiente, avvocatura, ragioneria procedure contabili, gestione procedure contabili e società partecipate, gestione procedure di gara – settore tecnico, raccordo operativo col settore tecnico e segreteria della struttura, gestione informatica e informativa.

La costituzione della cabina di regia è stata sancita da un decreto del presidente Romoli, e successivo decreto di integrazione, firmato nei giorni scorsi. Il Pnrr, spiega il provvedimento, si articola in 6 missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. ''Tra le misure espressamente dedicate alle funzioni chiave delle Province - prosegue - vi sono: fondi per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico delle scuole secondarie superiori; fondi per la messa in sicurezza della viabilità delle aree interne''. Oltre a fondi su indicati il Piano contiene anche ''alcune missioni – come quelle dedicate alla cultura, al turismo, al contrasto del dissesto idrogeologico, all’economia circolare dei rifiuti – su cui le Province dovranno inevitabilmente essere coinvolte, attraverso partecipazione ai relativi bandi (nazionali o regionali), partecipazione fortemente sostenuta dall’Upi''.

Il decreto firmato da Romoli stabilisce che ''la struttura di governance strategica assolve a funzioni di pianificazione, programmazione generale e definizione degli indirizzi''; mentre ''la struttura tecnico-operativa coordina l’azione di settori e servizi dell’ente specificamente incaricati dell’attuazione degli interventi del Pnrr, ne monitora l’andamento e riferisce periodicamente alla struttura di governance strategica; assolve altresì il compito di fornire supporto nella semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché supporto mediante apposita strumentazione informativa, il tutto anche mediante apposita provvista finanziaria, da assegnare in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione pluriennale''.

La durata del mandato dei componenti delle strutture è pari a trentasei mesi, non eccedente in ogni caso la durata di completamento del Pnrr, di valenza provinciale.