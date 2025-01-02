Proseguono i lavori per la nuova scuola dell'infanzia e il nido comunale a Vitorchiano

Una grande opportunità per il territorio

02/01/2025 - 08:12

di Giulia Ortenzi

VITORCHIANO - A Vitorchiano continuano a pieno ritmo i lavori per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia e del nido comunale. Il cantiere, situato in località Pallone, sta rapidamente prendendo forma. Il nuovo edificio, che sarà distribuito su un unico piano, accoglierà i bambini nella fascia di età 0-6 anni, rispondendo così a una crescente esigenza nel territorio.

Prima delle festività natalizie, si è svolto un sopralluogo in cantiere alla presenza dell’amministrazione comunale, dei tecnici del Comune e dell’impresa che sta eseguendo i lavori. Il cantiere era stato avviato a giugno 2023 con le opere di fondazione e la posa del sigillo del paese nel cemento, simbolo di buon auspicio per l’inizio dei lavori. Con la realizzazione delle principali volumetrie, l’edificio inizia a prendere forma, segnando un passo importante verso il completamento del progetto.

Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con oltre 5 milioni di euro, il nuovo polo scolastico permetterà di migliorare la logistica scolastica nel comune e rispondere alle necessità delle famiglie, che avranno finalmente a disposizione anche un asilo nido comunale, una struttura finora assente a Vitorchiano. Non si tratta solo di una risposta a una necessità concreta, ma di un investimento a lungo termine per il futuro della comunità, dato l’alto numero di bambini in età scolastica e l’importanza di avere strutture moderne e funzionali.

Il completamento delle opere edilizie principali è previsto per gennaio 2025, dopodiché si procederà con le rifiniture, la realizzazione degli impianti e l’acquisto degli arredi. L’amministrazione ha ribadito che l’intero progetto è finanziato dai fondi europei, senza alcun impatto sulle tasche dei cittadini di Vitorchiano, una circostanza che è stata sottolineata anche per evitare strumentalizzazioni politiche. Il progetto ha ricevuto il sostegno anche da parte dei consiglieri di minoranza, confermando il carattere trasversale dell’iniziativa.

Non sono mancati, però, tentativi di ostacolare l’avanzamento dei lavori. Alcuni gruppi politici hanno sollevato ricorsi legali, che sono stati respinti dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, con l’amministrazione comunale che ha sostenuto spese legali superiori ai 20.000 euro. Questo denaro avrebbe potuto essere utilizzato per altre iniziative a favore dei giovani, ma nonostante ciò, il Comune ha prevalso, consolidando la validità del progetto.

Va ricordato che dal 2012 non erano stati approvati nuovi finanziamenti per strutture scolastiche a Vitorchiano, motivo per cui la realizzazione di questa nuova infrastruttura rappresenta un’opportunità fondamentale per il futuro delle giovani generazioni.