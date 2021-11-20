Proseguono i lavori del nuovo centro di raccolta

Il progetto, finanziato dalla Regione, contribuirà a migliorare l'intero servizio di smaltimento rifiuti

20/11/2021 - 15:10



VITORCHIANO - Proseguono i lavori, avviati a inizio novembre 2021, per la realizzazione del nuovo centro di raccolta sul territorio del Comune di Vitorchiano. 'L'obiettivo per il quale l'amministrazione Grassotti ha sempre lavorato - ricorda il consigliere delegato all'ambiente Marco Salimbeni - è migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti nel suo complesso e questo intervento renderà più agevole e veloce, e sempre gratuito, il conferimento di alcune tipologie di rifiuto domestico quali elettrodomestici e RAEE, ingombranti, mobili, materassi, verde ecc. Inoltre, il centro di raccolta eviterà al cittadino residente di doversi recare in località Molinella'.

Con la determinazione del 5 febbraio 2018 la Regione Lazio ha finanziato il progetto con 200mila euro che, dopo l'affidamento eseguito in estate, permetterà presto a Vitorchiano di avere un sito organizzato e in grado di offrire ai cittadini un servizio economico e puntuale. La fase esecutiva fa seguito, ovviamente, al lungo iter amministrativo portato avanti nel corso degli ultimi mesi, per il quale l'amministrazione comunale ringrazia gli uffici coinvolti.

'Un'opera fortemente voluta per andare incontro alle esigenze del territorio - precisa l'assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani - con il fine di migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti ottimizzando la loro differenziazione, ridurre i costi generali e tutelare ulteriormente l'ambiente. La conferma della concessione del finanziamento è stato l'ennesimo segnale di vicinanza e sostegno da parte della Regione Lazio alle realtà che, come il Comune di Vitorchiano, lavorano giorno dopo giorno per incrementare i servizi al cittadino. Infatti, le evidenti sinergie che andranno a crearsi tra il servizio di raccolta porta a porta e il nuovo centro di raccolta comunale, permetteranno di potenziare anche alcuni servizi domiciliari come quelli del ritiro delle ramaglie e degli sfalci d'erba, dell'olio esausto da cucina e degli ingombranti'.

In tal senso si ricorda che la SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Viterbo ha completato, per conto del Comune di Vitorchiano, anche la procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti porta a porta per il prossimo quinquennio (a partire da gennaio 2022), nonché della gestione del nascente centro di raccolta. 'Tra le novità che partiranno nei primi mesi del 2022 - conclude Salimbeni - anche un eco-sportello dedicato agli utenti e il potenziamento dei canali di comunicazione online o tramite app mobile'.

Ufficio stampa comunale