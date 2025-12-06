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Prorogata la chiusura delle sale del Museo dei Portici
Nuove e inattese scoperte scientifiche sulle opere di Sebastiano del Piombo richiedono analisi e conservazione avanzata
06/12/2025 - 11:30

VITERBO - La decisione, presa in accordo con la Soprintendenza, si è resa necessaria a seguito dei risultati assolutamente inattesi e di grandissima importanza emersi durante la straordinaria campagna di analisi diagnostiche sulle opere di Sebastiano del Piombo.

 

Le indagini, condotte sotto la direzione scientifica della prof.ssa Costanza Barbieri e in collaborazione con il CNR-INO di Firenze e il Politecnico delle Marche, hanno fornito dati scientifici inediti che gettano nuova luce sulle due tavole.

 

Pertanto si è reso necessario un approfondimento immediato e meticoloso da parte del team scientifico. La proroga della chiusura consentirà di dedicare il tempo necessario all'analisi e alla successiva operazione di ricollocazione: al termine della campagna diagnostica, le due opere saranno infatti inserite in nuove teche climatizzate di ultima generazione, garantendo così una perfetta conservazione per questi capolavori patrimonio dell'umanità.

 

Il museo e l'amministrazione comunale si scusano per il disagio arrecato ai visitatori e ai cittadini. Siamo certi che la portata storica e scientifica dei risultati e l'impegno per la conservazione che ne deriverà giustifichino ampiamente questa breve, ma fondamentale estensione del periodo di chiusura.

 

Le sale nobili di Palazzo dei Priori invece da domani 6 dicembre torneranno fruibili. La biglietteria del Museo dei Portici sarà aperta con i consueti orari per garantire ingressi e servizi.




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