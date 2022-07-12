Progetto Ossigeno, anche il comune di Bassano in Teverina tra i vincitori del bando

12/07/2022 - 19:08



BASSANO IN TEVERINA - Il Comune di Bassano in Teverina ha conseguito un finanziamento da parte della Regione Lazio nell'ambito del progetto Ossigeno per la piantumazione di nuovi alberi.

Bassano in Teverina è infatti risultato tra i comuni vincitori del bando. Il progetto presentato dall'amministrazione prevede un ambizioso intervento di alberatura presso la Chiesa della Madonna della Quercia, un santuario di particolare interesse storico sito alle porte del paese.

La Chiesa in questione infatti, costruita nella metà del XVII secolo, è circondata da una grande area verde che nel corso dell'anno ospita diverse manifestazioni sia di tipo religioso che popolare. Grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, il Comune procederà dunque alla piantumazione nell'area di alberi di quercia di diverse specie. Il risultato sarà un grande parco verde, fatto appunto di querce, dove cittadini e turisti potranno recarsi per diverse attività all'aperto o semplicemente per godersi un momento di pausa immersi nella natura.

'Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – ha commentato Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina -. Prenderci cura della natura e ripristinarla laddove possibile è uno dei perni attorno ai quali si sviluppa l'attività di questa amministrazione. Il futuro deve essere sempre più sostenibile ed ecologico e noi siamo contenti di fare la nostra parte'.

'Ma la vittoria del bando denota anche la capacità dell'amministrazione comunale di intercettare nuove risorse attraverso la presentazione di progetti che vengono giudicati credibili', ha continuato il primo cittadino.

L'installazione delle piante rientra nell'ambito del progetto 'Ossigeno' della Regione Lazio, che punta al rimboschimento urbano e periurbano del territorio regionale. Obiettivo finale dì 'Ossigeno' è la piantumazione di sei nuovi milioni di alberi, uno per ogni abitante della regione, per migliorare la qualità dell'aria e ridurre la concentrazione di anidride carbonica.