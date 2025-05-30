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Progetto Futura, aprono al pubblico gli sportelli di Viterbo e Vetralla
L'iniziativa è promossa dalle cooperative sociali Alicenova, Il Pungiglione e i distretti socio-sanitari VT3 e VT4
30/05/2025 - 16:21

VITERBO - Aprono al pubblico da martedì 3 giugno 2025 a Viterbo e a Vetralla gli sportelli del progetto 'Futura. Nuove opportunità per l'autonomia e l'indipendenza', promosso dalle cooperative sociali Alicenova (capofila) e Il Pungiglione, i distretti socio-sanitari VT3 e VT4 e cofinanziato da Unione Europea e Regione Lazio avvalendosi, inoltre, di una solida collaborazione territoriale.

Questa sinergia tra soggetti del terzo settore e pubbliche amministrazioni locali rappresenta un modello efficace di intervento integrato, con l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale, il sostegno all'autonomia personale e la partecipazione attiva delle persone più fragili, verso le quali l'iniziativa è rivolta, attraverso sportelli di secondo accesso per persone a rischio discriminazione o marginalizzazione.

'Futura' è rivolto a donne vittime di violenza, fisica e psicologica, prese in carico dalla rete antiviolenza; donne in condizioni di povertà e di esclusione sociale con figli minori; minori e neomaggiorenni vulnerabili provenienti da percorsi di affido o case famiglia; minori stranieri non accompagnati (MSNA); persone con disabilità e disagio psichico; famiglie e individui in condizioni di povertà ed esclusione sociale; persone a rischio di discriminazione per orientamento sessuale o identità di genere (LGBTQIA+); ex detenuti ed ex detenute.

Attraverso l'attivazione dei due sportelli, uno per distretto, il progetto garantisce accoglienza e presa in carico, analisi preliminare e progettazione personalizzata, redazione del bilancio di competenze, supporto psicologico, tutela e orientamento legale e orientamento all'autonomia abitativa. Inoltre, sono previste attività di orientamento e accompagnamento al lavoro e consulenze specialistiche a seconda dei bisogni e del profilo dell'utenza.

Lo sportello di Viterbo (VT3) è attivo presso la sede della Cooperativa Sociale Alicenova in Via Sandro Pertini 18 nel seguente orario: lunedì 15-18, martedì 10-13, giovedì 10-13 (info: 338.6620163 - progettofutura@alicenova.it).

Lo sportello di Vetralla (VT4) è attivo presso i Servizi Sociali in Piazza San Severo 10/11 nel seguente orario: martedì 15-18, mercoledì 10-13 (info: 338.6604231 - progettofutura@alicenova.it).




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