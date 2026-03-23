Progetto di vita dopo la scuola: istituzioni e servizi a confronto

Martedì 24 Marzo ore 15:30, aula Magna dellUniversità degli Studi della Tuscia

23/03/2026 - 15:08



VITERBO - A cura di OpenHub Viterbo in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia, il Comune di Viterbo, il Centro Per l'Impiego - SILD di Viterbo, IISS Francesco Orioli e la ASL. A Viterbo un incontro sul “Progetto di vita” dopo la scuola: istituzioni e servizi a confronto.

Si terrà martedì 24 marzo alle ore 15:30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della Tuscia, l’incontro “Il Progetto di Vita: Percorsi, servizi e opportunità nella transizione scuola-lavoro”, promosso nell’ambito delle attività di OpenHub Lazio in collaborazione con l'Università degli Studi della Tuscia, il Comune di Viterbo, il Centro Per l'Impiego - SILD di Viterbo, IISS Francesco Orioli e la ASL.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un momento di confronto tra scuola, istituzioni, servizi sociali e sanitari, servizi per l’impiego e università sul tema del progetto di vita delle persone con bisogni educativi speciali, con particolare attenzione alla fase di transizione dal percorso scolastico alla vita adulta.

Il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro e/o ai percorsi di formazione successivi rappresenta infatti una fase cruciale per studenti e studentesse e per le loro famiglie, che richiede un’azione coordinata tra i diversi soggetti coinvolti nella costruzione di percorsi personalizzati di autonomia e inclusione.

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi strumenti, percorsi e opportunità legati alla normativa sul progetto di vita e alle sue applicazioni operative: dal ruolo della scuola e del Piano Educativo Individualizzato (PEI), al contributo dei servizi territoriali, fino alle opportunità offerte dal collocamento mirato e ai servizi di supporto e inclusione previsti nel contesto universitario.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra le istituzioni del territorio e promuovere una rete sempre più integrata a supporto dei percorsi di orientamento, inclusione e partecipazione alla vita sociale.