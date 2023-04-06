Progetto dedicato al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli all'Unitus

Ampia partecipazione allauditorium delluniversità degli studi della Tuscia

06/04/2023 - 16:47



VITERBO - Si è tenuto all’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia l’evento dedicato a David Sassoli in occasione della presentazione del progetto “L’Europa del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli: l’unità dell’Europa, la dignità della persona”. La giornata di approfondimento organizzata dal Comitato di Coordinamento delle Università del Lazio CRUL, ha visto un’ampia partecipazione di autorità civili e militari, numerosi studenti dell’ateneo e, per l’orientamento in entrata di Unitus, coordinato dalla docente delegata Ilaria Armentano, la presenza di alcuni istituti superiori di Viterbo e provincia, quali: il Liceo Scientifico Ruffini, il Liceo delle Scienze Umane, Musicale e Coreutico Santa Rosa da Viterbo e l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Farnese” di Caprarola. Presenti i familiari del Presidente Sassoli, la signora Alessandra Vittorini Sassoli, la sorella del Presidente, Carlotta Sassoli e il giornalista RAI amico e collega di David Sassoli, Massimo De Stroebel. Il Magnifico Rettore Stefano Ubertini, dopo il saluto di benvenuto, ha presentato il progetto, fortemente voluto dalle Università del Lazio, da lui rappresentate, in qualità di Presidente del Comitato di Coordinamento, anticipando che seguiranno una serie di iniziative didattiche e di approfondimento, legate al progetto, che si terranno negli anni, tra cui l’istituzione di una Borsa di Dottorato dedicata a David Sassoli in Storia contemporanea, studi europei e internazionali, grazie al cofinanziamento della Cassa di Risparmio di Viterbo.

“E’ per noi un onore-ha proseguito il rettore-ospitare oggi la famiglia di David Sassoli. Il Presidente da sempre ha manifestato una visione ambiziosa per l’Europa, guidata dalla sua passione per i valori fondamentali, quali strumenti potentissimi per il trasferimento ai giovani dello spirito europeo, all’insegna dell’unità e della solidarietà, oltre l’appartenenza politica, per affrontare le sfide globali. Come Sassoli, siamo convinti sostenitori dei diritti umani e della dignità della persona, per la cooperazione e l’inclusione sociale”. L’evento è proseguito con la Lectio Magistralis di Carlo Felice Casula, dell’Università di Roma Tre, dal titolo: “Una Europa che innova, che protegge, che sia faro”, dialogo sul volume di David Sassoli “La saggezza e l’audacia”, alla quale sono seguiti gli interventi dei docenti Unitus Giuseppe Garofalo e, a seguire, quelli di Maurizio Ridolfi e Sante Cruciani, questi ultimi, coordinatori del Progetto Sassoli.

Al termine, nella piazza Mahsa Amini del Complesso di Santa Maria in Gradi, è stata inaugurata, alla presenza dei familiari e dei partecipanti, la panchina europea dedicata a David Sassoli, progettata da Jurji Filieri, docente del corso di laurea in 'Design per l'industria sostenibile e il territorio'. L’evento ha visto la partecipazione del Centro Studi Europei e Internazionali (CSEI), Laboratorio Public History, Punto Missione Europa.