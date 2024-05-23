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Prima commissione consiliare in riunione oggi 10 giugno
La discussione avrà luogo alle ore 10 a Palazzo dei Priori
10/06/2024 - 07:37
VITERBO - Prima commissione consiliare convocata per lunedì 10 giugnoalle ore 10. Tra i punti all'ordine del giorno, in discussione presso la sala consiliare di Palazzo dei Priori, i seguenti argomenti:
- Proposta di delibera riguardante la convalida di delibera di consiglio comunale n. 60 del 23-5-2024 avente ad oggetto riconoscimento debito fuori bilancio – sentenza TAR Lazio n. 16788/2023;
- Proposta di delibera riguardante la concessione di cittadinanza onoraria della Città di Viterbo allo scultore Claudio Capotondi.