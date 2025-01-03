Previsioni per sabato 4 gennaio

Cieli sereni con temperature fino ai 10°

03/01/2025 - 14:40



VITERBO - Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata, a tratti anche basse e compatte, ma con tempo asciutto. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi e deboli piogge sparse possibili. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.

Lazio

Sabato. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora cieli nuvolosi e possibilità di deboli pioviggini sparse a partire dalle coste.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con sole prevalente ma anche nebbie e foschie sulla Pianura Padana. Al pomeriggio poche variazioni con addensamenti bassi sulla Pianura Padana e poco nuvoloso altrove. In serata e nella notte nuvolosità in aumento da ovest con possibili pioviggini sulla Liguria e neve a sulle Alpi occidentali oltre i 1200-1500 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi sui settori tirrenici. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Nuvolosità in aumento nella notte con possibili pioviggini sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge su Sicilia orientale e regioni ioniche, asciutto altrove con anche ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio residue piogge tra Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e residui piovaschi tra Sicilia orientale Calabria meridionale.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna ed in aumento al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos