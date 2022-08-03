Previsioni per domani 4 agosto

Ancora tanto caldo in provincia

03/08/2022 - 14:40









Viterbo



Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Asciutto in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +18°C e +37°C.



Lazio



Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Asciutto anche al pomeriggio con nuvolosità in sviluppo ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite ovunque.



Nazionale.



AL NORD



Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige; ampi spazi di sereno altrove. In serata ancora residue piogge su Piemonte e Lombardia, asciutto altrove con assenza prevalente di nuvolosità.



AL CENTRO



Stabilità prevalente al mattino con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio innocuo aumento della nuvolosità in Appennino, ma senza fenomeni associati. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.



AL SUD E SULLE ISOLE



Sole prevalente al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Calabria, Basilicata e Sicilia; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.



Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.



Www.centrometeoitaliano.it



Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos