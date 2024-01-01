Previsioni meteo Viterbo, Lazio e resto d'Italia

Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con deboli piogge al mattino e poi anche nel pomeriggio; in serata non vi saranno variazioni dal punto di vista meteo. Temperature comprese tra +11°C e +13°C.

Lazio

Piogge sparse al mattino sul viterbese e sul Basso Lazio, fenomeni in estensione su tutto il territorio nelle ore pomeridiane; maltempo diffuso anche nelle ore serali con precipitazioni sulla costa e sulle zone interne.

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AL NORD

Tempo instabile al mattino su tutto il settentrione con molte nubi e precipitazioni sparse, localmente intense sulla Liguria. Al pomeriggio cieli coperti e pioviggini sparse, ma senza fenomeni di rilievo. In serata maltempo diffuso, con piogge più intense nella notte al nord-est. Neve in calo fin sui 1000 metri di quota sulle Alpi.

AL CENTRO

Giornata all'insegna della nuvolosità sulle regioni centrali, con precipitazioni intense al mattino sull'alta Toscana, più asciutto sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo uggioso con pioviggini tra Lazio, Toscana e Abruzzo. In serata non si verificheranno variazioni di rilievo, con parziale maltempo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni meteo generalmente stabili al mattino al meridione, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio locali pioviggini fra Sardegna e Campania, altrove variabilità asciutta. In serata tempo parzialmente instabile sui medesimi settori, sulle restanti zone non sono attese variazioni.

Temperature minime in aumento e massime stazionarie o in lieve incremento ovunque.