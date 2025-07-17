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Previsioni meteo venerdi 18 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
17/07/2025 - 11:55

 

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +19°C e +32°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Poche variazioni nel pomeriggio salvo qualche acquazzone su Alpi occidentali e Appennino settentrionale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni del Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con ampi spazi di sereno ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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