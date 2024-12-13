Previsioni meteo sabato 14 e domenica 15 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

13/12/2024 - 15:47



Viterbo

Sabato. Condizioni di tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare. Tra pomeriggio e sera passaggio instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Migliora ovunque in nottata. Temperature comprese tra +5°C e +11°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera passaggio instabile che porterà piogge e acquazzoni sparsi, con neve sui rilievi oltre i 1400-1600 metri. Generale miglioramento nella notte.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno su tutta la regione.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali nevicate sulle Alpi occidentali fino a 500 metri. Al pomeriggio ancora cieli coperti ma senza precipitazioni; isolate nevicate sulle Alpi centrali dai 900 metri. In serata residui fenomeni sull'Appennino settentrionale con neve oltre i 1000 metri, ampie schiarite la notte ma con nebbie e foschie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con neve dai 1500 metri, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la notte tempo ancora instabile con piogge da isolate a sparse e neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge ed acquazzoni sparsi, più intensi tra Cilento, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio ancora piogge lungo il litorale tirrenico, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite, specie sulle isole Maggiori. In serata e in nottata poche variazioni con residue piogge sui settori costieri tirrenici.

Temperature minime in aumento; massime in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, in rialzo sul resto della penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos