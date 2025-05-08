Previsioni meteo per venerdi 9 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

08/05/2025 - 12:05



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +20°C.

Lazio

Tempo asciutto al mattino su tutta la regione con nubi sparse alternate a schiarite. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con piogge o temporali sparsi sui rilievi interni, più asciutto altrove. In serata e nottata fenomeni in esaurimento ovunque e nuvolosità alternata a schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge da isolate specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Pianura Padana orientale. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e molti addensamenti bassi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni ed in movimento sui versanti orientali. In serata e in nottata tempo in miglioramento con anche ampie schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulle regioni centrali e stabili o in lieve calo sul resto d'Italia, massime stabili o in generale lieve aumento da Nord a Sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos