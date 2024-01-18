Viterbo
Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito e sempre più compatta. Peggiora in serate e nottata con piogge e acquazzoni sparsi. Neve in calo fino a 300-600 metri. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.
Lazio
Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Peggioramento in arrivo tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni diffusi, neve in calo sui rilievi fin verso i 500-700 metri.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino molta nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve fin verso i 200-300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve localmente fino anche a quote di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Migliora dalla serata con residui fenomeni in Emilia Romagna.
AL CENTRO
Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con qualche pioggia tra Umbria e Marche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi. Quota neve in calo nella notte, fin verso i 200-600 metri nelle zone interne.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, ampie schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo in peggioramento con l'arrivo di piogge sparse e locali temporali, più asciutto tra Calabria e Sicilia.
Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia
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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos