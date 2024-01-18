ANNO 16 n° 257
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per venerdi 19 gennaio 2024
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
18/01/2024 - 14:48

 

 

Viterbo 

Tempo stabile nel corso della giornata ma con nuvolosità in transito e sempre più compatta. Peggiora in serate e nottata con piogge e acquazzoni sparsi. Neve in calo fino a 300-600 metri. Temperature comprese tra +7°C e +13°C. 

Lazio

Nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto. Peggioramento in arrivo tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni diffusi, neve in calo sui rilievi fin verso i 500-700 metri.

 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito con fenomeni sparsi al Nord-Est e neve fin verso i 200-300 metri, più asciutto altrove. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su gran parte del Nord con neve localmente fino anche a quote di pianura, più asciutto al Nord-Ovest. Migliora dalla serata con residui fenomeni in Emilia Romagna.

 AL CENTRO

 Nuvolosità irregolare al mattino su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con qualche pioggia tra Umbria e Marche. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse e neve sui rilievi. Quota neve in calo nella notte, fin verso i 200-600 metri nelle zone interne.

 AL SUD E SULLE ISOLE 

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, ampie schiarite sui settori adriatici. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata tempo in peggioramento con l'arrivo di piogge sparse e locali temporali, più asciutto tra Calabria e Sicilia.

 

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo