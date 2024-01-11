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Previsioni meteo per venerdi 12 Gennaio 2024
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
11/01/2024 - 15:05

 

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

 

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampi spazi di sereno ovunque.

 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto sereni. Nebbie e foschie di nuovo in formazione nella notte in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento in Abruzzo. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con addensamenti sulle regioni adriatiche e soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni, con piogge sparse sulle Isole Maggiori e locali fenomeni in Appennino con neve oltre i 700-800. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sicilia, migliora altrove con graduali schiarite. In serata e in nottata migliora ovunque con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna e stazionarie al Sud e sulla Sicilia.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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