Previsioni meteo per venerdì 21 agosto

Temperature: minima 22°C, massima 39°C

20/08/2026 - 14:22



Viterbo

Giornata instabile con possibili piogge e temporali sia al mattino che al pomeriggio. Migliora dalla serata tra schiarite ed addensamenti bassi. Temperature: minima 22°C, massima 39°C.

Lazio

Giornata instabile e a tratti perturbata su tutta la regione con piogge e temporali sparsi, al mattino soprattutto sui settori settentrionali ed al pomeriggio su quelli meridionali. Migliora dalla serata tra schiarite ed addensamenti bassi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo perturbato con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata condizioni meteo verso un miglioramento salvo residui fenomeni specie al Nord-Est.

AL CENTRO

Tempo instabile durante la giornata con piogge e temporali sparsi, specie sul versante tirrenico ma con fenomeni anche sul versante adriatico soprattutto al pomeriggio. In serata e nella notte tempo in miglioramento ma con ancora degli addensamenti, anche bassi e compatti, sui settori tirrenici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati su tutte le regioni, salvo della nuvolosità sulla Sardegna con anche degli acquazzoni sui settori centro-settentrionali dell'Isola. Al pomeriggio locali temporali in arrivo anche sulla Campania. In serata e in nottata tempo più stabile con schiarite, salvo addensamenti sulla Campania con locali piogge sulle coste.

Temperature minime in stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord ed in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia