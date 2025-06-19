Previsioni meteo per venerdì 20 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/06/2025 - 12:21



Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

Lazio

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo isolati acquazzoni sui rilievi interni. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e qualche addensamento al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo sull'arco alpino e con locali sconfinamenti, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residui fenomeni sulle Alpi e in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino prevalenza di cieli sereni, locali piovaschi sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali specie tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata migliora ovunque con ampi spazi di sereno.

Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la Penisola.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos